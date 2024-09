"Das Leverkusen des Vogtlandes": Irfersgrün empfängt im Pokalspiel Chemnitzer FC

Irfersgrün - BSV Irf ... Wer? Was? Wo? Viele beim Chemnitzer FC werden vom BSV Irfersgrün noch nie etwas gehört haben. Dabei ist die Anfahrt einfach. Auf der A72 Richtung Hof, in Zwickau West runter, Richtung Auerbach. Nach drei Kilometern kommt der Ort am nördlichsten Zipfel des Vogtlandes. Und der freut sich am Samstag um 15 Uhr auf ein Dorffest beim Landespokal.