Dieser CFC-Mittelfeldspieler bleibt ein weiteres Jahr in Chemnitz

In der laufenden Saison stand Anton Rücker (23) für insgesamt 14 Pflichtspiele vom CFC auf dem Platz. © Picture Point / Gabor Krieg

Wie der Verein mitteilte, bleibt Rücker den Himmelblauen auch für die Spielzeit 2025/26 erhalten.

Der Vertrag des 23-Jährigen hat sich per Option nach dem Einsatz gegen die VSG Altglienicke automatisch um ein weiteres Jahr verlängert.

CFC-Sportdirektor Chris Löwe (35): "Anton hat sich zu einem enorm verlässlichen Leistungsträger in unserem Team entwickelt. Er hat unsere Erwartungen damit überraschend schnell erfüllt und spielt trotz seiner Konstanz oft unter dem Radar der Öffentlichkeit."

"Seine Einsatzfreude, Passqualitäten und Spielintelligenz bereichern unser Spiel enorm, denn er agiert nahezu fehlerfrei. Wir freuen uns, dass Anton auch in Zukunft ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft bleibt, und sind überzeugt, dass sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist", schwärmte Löwe weiter.

Rücker wechselte vor der aktuellen Saison vom FC Eilenburg an die Gellertstraße: "Ich fühle mich in Chemnitz und in der Mannschaft total wohl und sehe hier ideale Voraussetzungen, um mich gemeinsam mit dem Verein in den kommenden Jahren Schritt für Schritt weiterzuentwickeln. Dazu möchte ich weiter mit Leistung auf dem Platz vorangehen und meinen Teil zum Gesamterfolg beitragen", erklärte Rücker.