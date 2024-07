Dieser CFC-Youngster steigt in den Profi-Kader auf

Bereits seit 2016 spielt Luca Löwelt (17, v. r.) im Nachwuchsleistungszentrum des Chemnitzer FC. © Chemnitzer FC / Thomas von Baer

Wie der Chemnitzer FC am heutigen Montag mitteilte, wird der Youngster mit der Rückennummer 26 in den Kader aufgenommen und ist bereits am heutigen Montag beim offiziellen Mannschaftsfoto für die kommende Saison im Stadion mit dabei.

"Mit der Aufnahme von Luca in den Profi-Kader senden wir auch ein klares Signal an die Trainer des CFC-Campus: Talent und harte Arbeit werden beim Chemnitzer FC belohnt", erklärte Sportdirektor Chris Löwe.

Der in Mittweida geborene 17-Jährige spielt seit 2016 im Nachwuchsleistungszentrum des Chemnitzer FC und ist ein großer Mittelfeld-Allrounder.

Auch wenn er ab sofort bei den Profis mittrainiert, wird er weiterhin für die U19 des CFC in der Junioren-Bundesliga zum Einsatz kommen.