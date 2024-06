Dieser CFC-Neuzugang hofft auf Durchbruch im Profibereich

Ab jetzt Teamkameraden: Anton Rücker (v.) und Dejan Bozic (31, 2.v.l.). © Picture Point/Gabor Krieg

In seiner Freizeit will der Fernstudent seine Bachelor-Arbeit im Bereich Sportwissenschaften zu Ende bringen: "Dann habe ich schon mal eine berufliche Absicherung, was mir sehr wichtig ist."

Auf dem Rasen fühlt er sich im zentralen Mittelfeld am wohlsten. Dort ist die Konkurrenz mit Tobias Müller (31) und Tom Baumgart (26) sehr groß. Rücker nimmt den Kampf an.

"Ich freue mich auf die Saison, die vielen Fans im Stadion, die vielen Trainingseinheiten. Vielleicht kann ich mich beim CFC auf das nächste Level pushen", erklärt der Neuzugang mit der Trikotnummer 17. "Jetzt geht es aber erst einmal darum, die Basis für eine erfolgreiche Saison zu legen."

Das geschieht in dieser Woche in zahlreichen Trainingseinheiten und in zwei weiteren Testspielen. Am Freitag, 18 Uhr, tritt das Tiffert-Team beim FSV Limbach-Oberfrohna an, einen Tag später, 15 Uhr, beim SV Barkas Frankenberg.