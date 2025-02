Dieser CFC-Spieler hatte nach erstem Heimspiel Gänsehaut

2020 wechselte Seidel nach München. Er bekam seine erste eigene Wohnung, begann eine Ausbildung. Er trainierte fleißig und feierte am 27. Januar 2021, vier Tage vor dem 17. Geburtstag, sein Debüt in der 3. Liga .

Mit 16 Jahren hatte er den CFC verlassen, wagte früh den Schritt in die Eigenständigkeit: "Haching hatte sich sehr um mich bemüht. Manfred Schwabl (Sport-Geschäftsführer, d. R.) saß bei uns zu Hause am Tisch. Er hat mir Perspektiven aufgezeigt und nach diesem Gespräch immer Kontakt zu mir gehalten."

Jubeln durfte Fynn Seidel (l.) mit dem CFC schon - hier beim 2:0-Sieg im Nachholer bei Viktoria Berlin. © Imago/Matthias Koch

Im April 2021 stand Seidel in Kaiserslautern erstmals in der Startelf: "Beeindruckend, unvergesslich, dieses Stadion, diese Stimmung auf dem Betze", erinnert sich der Chemnitzer. Am Ende der Saison ging es mit Haching runter in die 4. Liga.

Sandro Wagner übernahm als Trainer. Er setzte beim Projekt Wiederaufstieg auf neue und erfahrene Spieler. Seidel spielte vorwiegend in der "U19". Im Sommer 2023 wechselte er zum SV Meppen.

Dort verletzte er sich in der Hinrunde am Kreuzband, kämpfte sich eindrucksvoll zurück: 19 Regionalligaspiele, vier Tore, neun Vorlagen. Meppen wurde Zweiter in der Nord-Staffel und Landespokalsieger.

Unterhaching holte Seidel ein zweites Mal, zahlte sogar eine Ablöse: "Die Testspiele habe ich alle mitgemacht. In der Liga wurde ich nicht mehr berücksichtigt. Gesprochen hat mit mir niemand."

Der Anruf von CFC-Sportdirektor Chris Löwe kam zum richtigen Zeitpunkt. Seidel löste seinen Zweijahresvertrag nach sechs Monaten auf, spielt seit Januar wieder in seiner Heimatstadt.

In die 3. Liga möchte er gern zurück. Am liebsten mit dem CFC.