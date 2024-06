Doppelpack! Sturmkante Eshele feiert starken Einstand beim CFC

Mit 2,04 Metern bringt er eine stattliche Körpergröße mit. Sein Talent ließ der 22-Jährige in Neukirchen einige Male aufblitzen. Eshele ist einer dieser spannenden Jungs.

Ein weiterer sehenswerter Treffer des Mittelstürmers fand in der Schlussphase aufgrund einer Abseitsposition keine Anerkennung. Eshele, zuletzt beim Südwest-Regionalligisten VfR Aalen unter Vertrag, ist einer von sechs Neuen in Tifferts Team.

Zwei Tage später präsentierten sich die spannenden Jungs erstmals in einem Testspiel der Öffentlichkeit. Bei der SG Neukirchen/E. feierte der Regionalligist einen standesgemäßen 6:0-Erfolg.

Tiffert brachte alle Neuzugänge zum Einsatz. Neben Bozic fehlten Leon Damer und Niclas Erlbeck. Die weiteren Tore erzielten Felix Müller (2), Roman Eppendorfer und Jannick Wolter.

Am Freitag, 18 Uhr, bestreitet der CFC beim Mühlauer FV das zweite Freundschaftsspiel. "Mir ist sehr wichtig, dass wir uns hier in der Umgebung, sehr nah an unseren Fans, präsentieren", betonte Tiffert.

Der Chefcoach verbucht die erste Trainingswoche unter der Rubrik "Einrollen". Ab Montag wird das Pensum für die Spieler deutlich höher sein.