Doppelpacker Seidemann trifft CFC ins Mark! Jena gewinnt Ostklassiker

Torschütze Tom Baumgart (27, 2.v.l.) trifft gegen Jena-Torwart Marius Liesegang (25). © Picture Point / Roger Petzsche

Die Gäste erwischten vor mehr als 6000 Zuschauern einen guten Start und hatten in der 8. Minute die Riesenchance zur Führung. Nach dem Eckball von Nils Butzen (31) stieg Erik Weinhauer (24) im Zentrum zum Kopfball hoch. Manuel Reutter (23) köpfte den Ball von der Linie und verhinderte mit dieser Klassetat den frühen Rückstand der Himmelblauen.

Die mussten in der 29. Minute eine weitere kritische Situation überstehen. Jonathan Tattermusch (23) hatte am Fünfmeterraum freie Schussbahn. Tobias Müller (31) grätschte dazwischen und klärte im Verbund mit Schlussmann Daniel Adamczyk (22).

Die Jenaer dominierten bis zu diesem Zeitpunkt das Geschehen auf dem Rasen. Doch nach dem ersten Eckball für den CFC lagen sie plötzlich hinten. Tom Baumgart (27) versenkte die Hereingabe von Leon Damer (25) unhaltbar im langen Eck (31.).

Jetzt waren die Gastgeber im Spiel und erarbeiteten sich weitere Chancen. Jongmin Seo (22) köpfte freistehend am Elfmeterpunkt weit vorbei (38.). Dann hatte der Südkoreaner die nächste Einschussmöglichkeit. Ken Gipson (28) klärte in höchster Not zur Ecke (40.). Die schlug Damer in den Rückraum. Dort lauerte Baumgart, der direkt abzog. Butzen rettete auf der Linie. Den folgenden Eckball köpfte Seo knapp übers Tor.