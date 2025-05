Duda-Team seit acht Spieltagen ungeschlagen: Joker Seidel rettet die Serie

Chemnitz - Der Joker hat zugestochen: Fynn Seidel (21) rettete dem CFC mit seinem Treffer in den Schlussminuten einen Punkt beim FC Eilenburg und die himmelblaue Erfolgsserie. Das 2:2 war das achte Spiel in Folge, das die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda (36) ohne Niederlage beendete.

Fynn Seidel jubelte nach seinem Treffer in Eilenburg ausgelassen. Vom 21-Jährigen ist künftig noch einiges zu erwarten. © Picture Point/Gabor Krieg

Seidel kehrte im Januar dieses Jahres vom Drittligisten SpVgg Unterhaching zu seinem Heimatverein zurück. Der einzige Winter-Neuzugang war ein guter Griff.

Zwar stand der 21-Jährige zuletzt nicht mehr in der Startelf. Doch wenn er gebraucht wurde, war er da. So wie in Eilenburg, wo er bereits sein drittes Tor in der Rückrunde erzielte.

"Ich habe mich riesig gefreut", strahlte Seidel: "Wir haben etwas gebraucht, bis wir ins Spiel kamen. Dann wurden wir immer stärker. Am Ende war das 2:2 ein leistungsgerechtes Resultat."

Bereits beim 1:1 in Plauen hatte der Mittelfeldspieler den Chemnitzern mit seinem Ausgleichstor einen Punkt gerettet. Dort stand Seidel in der Startelf. In den Spielen danach kam er dreimal von der Bank.