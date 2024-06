Eigengewächs Max Roscher bleibt beim CFC: "Voller Fokus auf die Vorbereitung!"

Chemnitz - Der Chemnitzer FC setzt auch in der kommenden Saison auf Offensivtalent Max Roscher! Der 20-Jährige verlängerte den Ende Juni auslaufenden Vertrag bei den Himmelblauen um ein Jahr und hofft, dass er bei seinem Heimatverein in der neuen Saison wieder entscheidend mitmischen kann.

Die vergangenen Monate von Roscher waren vom Verletzungspech geprägt. Im Heimspiel gegen den FC Carl Zeiss Jena am 27. November 2022 verletzte er sich am linken Sprunggelenk und musste zweimal operiert werden.



"Wir freuen uns, den gemeinsamen Weg mit Max fortzusetzen. Trotz seiner langen Verletzungszeit wollen wir ihm unser Vertrauen schenken und sind davon überzeugt, dass er in der kommenden Saison Einfluss auf unser Spiel haben kann", sagte CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

Roscher, am 5. August 2003 in Annaberg-Buchholz geboren, spielte in der Jugend für den FV Blau-Weiß Königswalde. Mit zwölf Jahren wechselte er in das Nachwuchsleistungszentrum des CFC.

Sein Profidebüt feierte er am 19. September 2020 beim 1:1 gegen den 1. FC Lok Leipzig mit gerade einmal 17 Jahren.