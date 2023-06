Einsiedel, Wittgensdorf, Wüstenbrand: CFC tingelt im Sommer über die Dörfer!

Chemnitz - Die Sommerpause hält sich für die Spieler vom Chemnitzer FC in diesem Jahr in Grenzen. Drei Wochen haben sie zum Durchschnaufen und Kraft tanken. Am 26. Juni trommelt Trainer Christian Tiffert (41) seine Jungs erstmals wieder im Sportforum zusammen.

Im vergangenen Jahr testete der CFC bei der Saisonvorbereitung unter anderem gegen Limbach-Oberfrohna. © Harry Härtel/ Haertelpress

Knapp fünf Wochen bleiben dann, um die Mannschaft auf die neue Saison in der Regionalliga Nordost vorzubereiten. Bereits am letzten Juli-Wochenende starten die Punktspiele.



Insgesamt plant Tiffert mit seinen Jungs sieben Freundschaftsspiele. Was die Fans freuen wird: Die Himmelblauen lassen sich auch in diesem Sommer wieder häufig auf den Sportplätzen in der Region sehen.

Los geht’s am 29. Juni, 19 Uhr, auf dem Rasen des SV Viktoria 03 Einsiedel. Am darauffolgenden Wochenende tritt die Tiffert-Elf beim SV Blau-Weiß Deutschneudorf (1. Juli, 15 Uhr) und FC Wacker 90 Wittgensdorf (2. Juli, 16 Uhr) an.

Eine Woche später gibt’s erneut kein spielfreies Wochenende für den Regionalligisten. Dem Auftritt im Rahmen des Vereinsfestes der BSG Chemie Kahla (8. Juli, 15 Uhr) folgt der Test beim Wüstenbrander SV 1862 (9. Juli, 15 Uhr).