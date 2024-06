Einst Mitspieler, jetzt Lehrmeister: Das erwartet CFC-Coach Tiffert von Rückkehrer Baumgart

Vor sechs Jahren kickten Christian Tiffert (42, am Ball) und Tom Baumgart (26, M.) noch gemeinsam für Aue. © picture point/Sven Sonntag

Der Neuzugang aus Halle sagt: "Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tiffi. Er hat uns jungen Spielern schon damals in Aue sehr viel gegeben."



Was erwartet der ehemalige Bundesligaprofi Tiffert vom gebürtigen Freiberger, der vor sechs Jahren den aus der 3. Liga abgestiegenen Heimatverein Richtung Aue verließ und nun mit jeder Menge Zweit- und Drittliga-Erfahrung zurückgekommen ist?

"So wie ich Tom aus seiner Anfangszeit kenne, war er eher ein Spieler, der es auf der Außenbahn geregelt hat. Als wir erstmals die Idee hatten, ihn zu verpflichten, haben wir für ihn eine Rolle im zentralen Mittelfeld ins Auge gefasst. Komischerweise hat er dann in Halle in der 3. Liga plötzlich auch im Zentrum gespielt. Offenbar waren wir nicht die einzigen, die diese Idee hatten", berichtet Tiffert.

Er traut dem Heimkehrer eine tragende Rolle im (Offensiv-)Spiel der Himmelblauen zu. "Tom ist sehr gut ausgebildet. Wir dürfen nicht vergessen: Er hat schon relativ viel auf der Uhr, was die Spiele angeht. Aber er ist immer noch ein junger Spieler. Das glaubt man manchmal gar nicht, wenn man in die Statistiken schaut", so der Chefcoach.