Elfmeter-Held Adamczyk rettet CFC wichtigen Punkt in Erfurt!

Erfurt - Achtungserfolg für die Himmelblauen! Beim FC Rot-Weiß Erfurt erkämpften sich die Chemnitzer am Sonntag ein 0:0 und damit einen wichtigen Zähler im Abstiegskampf. In der vergangenen Saison war der CFC im Steigerwaldstadion mit 2:7 untergegangen. Dieses Mal hielt das Abwehrbollwerk.

Nach vorn fehlte ihr allerdings - wie so oft in den vergangenen Wochen - die Durchschlagskraft. Torlos verschwanden beide Teams zur Halbzeitpause in der Kabine.

CFC-Innenverteidiger Felix Müller (31) im Zweikampf mit Erfurts Stürmer Dennis Lerche (29). © Marcus Hengst

Die zweite Hälfte begann mit einer Schrecksekunde für die Himmelblauen. Zwei Minuten waren rum, da ließ Rechtsverteidiger Manuell Reutter im Strafraum das Bein stehen und brachte Marco Wolf zu Fall. Schiedsrichter Henry Müller aus Cottbus zeigte sofort auf den Elfmeterpunkt. Ömer Uzun legte sich den Ball zurecht und scheiterte an Schlussmann Daniel Adamczyk.

Die Gastgeber erhöhten jetzt den Druck. Chemnitz konterte. In der 58. Minute schickte Leon Damer Fischer. Der brachte den Ball frei vor Otto nicht im RWE-Kasten unter. Kurz darauf jagte Damer einen direkten Freistoß Richtung Erfurter Tor - Außennetz.

Das Spiel verlief jetzt deutlich abwechslungsreicher als in den ersten 45 Minuten. Beide Mannschaften suchten den Torerfolg. Den hatte Lerche in der 72. Minute auf dem Fuß. Das runde Leder landete am Aluminium. Die nachsetzenden Uzun und Maxime Awoudja scheiterten an der vielfüßigen CFC-Abwehr.