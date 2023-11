Elfmeter-Schützen Bozic und Damer bescheren CFC wichtigen Heimsieg

Chemnitz - Das sind drei ganz wichtige Punkte für den Chemnitzer FC im Kampf gegen den Abstieg! Vor knapp 3000 Zuschauern bezwang das Team von Trainer Christian Tiffert am Samstag den Tabellenfünften Viktoria Berlin mit 2:1 (1:0).

Wintereinbruch vor dem Match: Ein CFC-Mitarbeiter befreite das Spielfeld von Schnee. © Picture Point/Gabor Krieg

Die Berliner schlugen in der ersten Halbzeit bei dichtem Schneetreiben die technisch feinere Klinge. Sie bestimmten das Spiel und bekamen nach einem langen Ball durch Nicolas Hebisch früh die erste Einschussmöglichkeit.

Torhüter Stanley Birke, der den Vorzug vor David Wunsch erhalten hatte, war auf dem Posten und klärte vor dem heranstürmenden Angreifer.



Auf der Gegenseite gab es in der 20. Minute eine ähnliche Situation. Stanley Keller sah den startenden Dejacn Bozic. Innenverteidiger Aiden Liu hatte aufgepasst und schlug das runde Leder weg.

Bis auf diese Halbchance und einem Fernschuss von Tobias Müller, den Schlussmann Maximilian Kinzig sicher wegfing, war von den Himmelblauen offensiv wenig zu sehen.

Trotzdem marschierten sie mit einer 1:0-Führung in die Halbzeitpause.

In der 39. Minute segelte ein Freistoß von Leon Damer in den Strafraum. Robert Zickert, bewacht von zwei Berlinern, löste sich, bekam einen Tritt in die Hacken und fiel. Schiedsrichter Chris Rauschenberg zeigt sofort auf den Punkt. Bozic verwandelte sicher.