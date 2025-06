Erster CFC-Test: 20 Tore vor Rekordkulisse in Göritzhain

Chemnitz - Am zehnten Tag der Saison-Vorbereitung bestritt der Chemnitzer FC am Freitagabend im Chemnitztal sein erstes Testspiel. Beim unterklassigen SV Rotation Göritzhain gewann die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda standesgemäß 20:0 (10:0). 854 Zuschauer sorgten für einen neuen Rekord auf dem Sportplatz in Göritzhain.