Erster Neuzugang: Fynn Seidel kehrt aus der 3. Liga zum CFC zurück!

"Fynn ist eine absolute Verstärkung für unseren Kader, weil er eine Menge Qualität mitbringt. Er ist im Mittelfeld flexibel einsetzbar und erhöht dadurch noch einmal die Optionen für unseren Cheftrainer. Wir versprechen uns von der Verpflichtung, dass sich dadurch der Konkurrenzkampf weiter erhöht und wir so insgesamt noch einmal die Qualität in unserer Mannschaft steigern können", erklärte CFC-Sportdirektor Chris Löwe (35).

Fynn Seidel (20) kehrt nach fast viereinhalb Jahren zum CFC zurück. © Chemnitzer FC

Löwe: "Fynn hat vor allem in Meppen auf Regionalliga-Niveau gezeigt, dass er wichtige Impulse setzen und in engen Spielen auch den Unterschied ausmachen kann. Fynn bringt als Chemnitzer Junge viel Identifikation mit, was ein zusätzlicher Pluspunkt ist. Wir sind sehr glücklich, dass sich Fynn für uns entschieden hat und freuen uns auf die Zusammenarbeit in der Rückrunde mit ihm. Wie es danach weitergeht, werden wir zu gegebener Zeit gemeinsam besprechen."

Seidel freut sich, dass er ab sofort wieder das Trikot der Himmelblauen tragen darf: "Als klar war, dass es für mich in Unterhaching über den Winter hinaus nicht weitergehen wird, hat sich Chris Löwe sehr früh bei mir erkundigt, ob ich mir vorstellen könnte, in der Rückrunde zu meinem Heimatverein zurückzukehren. Wir haben uns vertrauensvoll ausgetauscht, und er hat mir eine Perspektive aufgezeigt, die mich überzeugt hat, zum CFC zurückzukehren."

Seidel wurde am 31. Januar 2004 in Chemnitz geboren. Als Achtjähriger begann er seine fußballerische Laufbahn beim Oberlungwitzer SV und wechselte später zum VfL 05 Hohenstein-Ernstthal. 2015 trat er dem Nachwuchsleistungszentrum des Chemnitzer FC bei. 2020 wechselte er zur SpVgg Unterhaching, wo er am 27. Januar 2021 im Alter von 16 Jahren als damals jüngster Spieler der Drittligageschichte debütierte. Nach einer Saison beim SV Meppen in der Regionalliga Nord kehrte er 2023 nach Unterhaching zurück.

Seidel: "Ich freue mich auf das Stadion, die Stadt und die Menschen. Ich kenne die Rahmenbedingungen bestens und habe sogar mit einigen Spielern bereits im Nachwuchs zusammengespielt, daher sollte mir das Einleben in der Mannschaft während der Wintervorbereitung schnell gelingen."