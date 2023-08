Ex-CFC-Stürmer Roscher verlässt Profi-Karussell: "Ich will das alles nicht mehr haben!"

Die spielt in der Landesliga und hat mit dem inzwischen 36 Jahre alten Fabian Stenzel (zuletzt beim Regionalligisten ZFC Meuselwitz unter Vertrag) einen weiteren ehemaligen Himmelblauen verpflichtet.

Roscher steigt aus dem Profi-Karussell aus - mit 21 Jahren! Der 1,94 Meter große Angreifer wird in Kürze ein Studium beginnen. Tore schießt er künftig für die SG Handwerk Rabenstein.

"Ich will das alles nicht mehr haben und werde ab sofort nur noch unterklassig spielen", verriet der ehemalige CFC -Angreifer TAG24.

Simon Roscher (21) war zuletzt von Rot-Weiß Erfurt zur SG Wattenscheid 09 ausgeliehen. © Picture Point/Gabor Krieg

Der große Traum von der Profilaufbahn ist zerplatzt. Doch Roscher wirkt erleichtert. Zwölf Jahre lang trug er das Trikot des Chemnitzer FC. Er galt als Riesentalent, debütierte im September 2020 mit 18 Jahren beim 3:2-Sieg gegen Fürstenwalde in der Regionalliga.

Im Sommer 2022 kam das überraschende Aus beim CFC. "Die Art und Weise, wie es gelaufen ist, war eher unschön. Ich war so lange im Verein, habe immer alles gegeben. Ich bin fest davon ausgegangen, dass ich bleiben kann. Kurz vor Saisonende wurde mir gesagt, dass mein Vertrag nicht verlängert wird. Das kam völlig unerwartet", verriet Roscher später.

Er wechselte zum FC Rot-Weiß Erfurt. Die Thüringer verliehen ihn in der Winterpause zur SG Wattenscheid 09. Als die Leihe vor wenigen Wochen endete, war bei RWE kein Platz mehr für ihn, "obwohl ich bis 2024 unterschrieben habe".

Nun zieht er den Schlussstrich, will nur noch aus Spaß an der Freude kicken. "Es ist schön, wieder an alter Wirkungsstätte zu sein, da wo alles angefangen hat. Ich bin mir sicher, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen werden", sagt der gebürtige Chemnitzer.

Geht es über die Landesliga eines Tages wieder nach oben? "Mich zieht es nicht zurück in den Profifußball", betont Roscher.