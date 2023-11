16.11.2023 05:25 671 Finanzierung steht! CFC düst im Januar nach Belek

Der Chemnitzer FC darf in der Winterpause am 10. Januar für acht Tage in den Süden ins Trainingslager fliegen.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz - Grünes Licht für die Himmelblauen! CFC-Trainer Christian Tiffert (41) darf in der Winterpause mit seiner Mannschaft am 10. Januar für acht Tage in den Süden fliegen. CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand hofft, dass die Mannschaft durch das Trainingslager noch enger zusammenwächst. © imago/HärtelPRESS "Wir haben entschieden, dass wir ins Trainingslager fahren werden", verriet Geschäftsführer Uwe Hildebrand. Ziel der Chemnitzer ist das Top-Hotel Spice & Spa im türkischen Belek.

Dort war der Regionalligist bereits zweimal zu Gast, zuletzt im Januar dieses Jahres. Die Bedingungen mit einem perfekten Rasenplatz direkt auf dem Hotelgelände und Blick aufs Mittelmeer sind optimal. Im Saisonetat des Regionalligisten war das Türkei-Camp nicht eingeplant. Chemnitzer FC "Maximal frustrierend!" CFC-Coach Tiffert vermisst den Killerinstinkt "Wir haben unsere Gesellschafter und Sponsoren angesprochen. Sie werden die Reise finanzieren", erklärte Hildebrand, der hofft, dass die Mannschaft durch diese Maßnahme noch enger zusammenwächst. Aktuell befindet sich der CFC, der am Wochenende spielfrei hat und am Dienstagabend sein Nachholspiel bei der VSG Altglienicke (TAG24 überträgt die komplette Partie im Livestream) bestreiten wird, mitten im Abstiegskampf. Vom 10. bis 18. Januar sind zwei Testspiele geplant Das Top-Hotel Spice & Spa in Belek bietet dem CFC optimale Bedingungen. © Picture Point/Gabor Krieg Die Winterpause in der Regionalliga Nordost ist kurz. Bereits am letzten Januar-Wochenende starten die 18 Mannschaften in die Rest-Rückrunde. Der CFC hat gegen Hansa Rostock II. Heimrecht. Hildebrand hofft, dass möglichst viele Fans die Himmelblauen nach Belek begleiten werden. In diesem Jahr waren rund 50 Anhänger vor Ort. Für Sponsoren besteht die Möglichkeit, eine vom CFC organisierte Türkei-Reise mit Ausfahrten, Tennis, Golf, Stadionbesuch, Sponsorenfußball, … zu buchen. Angeboten werden ein Vier-Tages-Paket und ein Komplett-Paket. Nähere Infos gibt es beim Verein. Chemnitzer FC Keine Punkte in Meuselwitz: CFC unterliegt ZFC Geplant sind in der Zeit von 10. bis 18. Januar zwei Testspiele. Die Gegner stehen noch nicht final fest. Warum der CFC trotz Abstiegskampfes ins Trainingslager fliegt, erklärt Geschäftsführer Hildebrand wie folgt: "Wir wollen die Einheit unserer frisch zusammengestellten Mannschaft stärken und sie auf das Ziel Klassenerhalt in der Regionalliga Nordost einschwören. Außerdem wollen wir unseren Spielern und potenziellen Neuzugängen einen Anreiz schaffen, Teil des Chemnitzer FC zu werden."

Titelfoto: Bildmontage: Picture Point/Gabor Krieg, IMAGO/HärtelPRESS