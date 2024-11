Gehirnerschütterung! Droht CFC-Routinier Niclas Erlbeck eine längere Pause?

Bitter! Es ist nicht die erste Verletzung in diesem Jahr bei Niclas Erlbeck (31, l.). © Picture Point / Gabor Krieg

Der Routinier knallte bei einem Kopfballduell an der Mittellinie unsanft auf den Rasen und musste in der 36. Minute mit Verdacht auf Gehirnerschütterung ausgewechselt werden.

Wie geht es Erlbeck? Droht ihm ein längerer Ausfall? TAG24 fragte beim CFC-Pressesprecher Henry Buschmann nach. Der konnte leichte Entwarnung geben.

"Niclas wurde direkt ins Krankenhaus gefahren und hat die Nacht zum Samstag dort verbracht. Am Samstag wurde er von seinen Eltern in Leipzig abgeholt und ist übers Wochenende in Kassel geblieben", berichtete Buschmann. Die ärztlichen Untersuchungen ergaben eine leichte Gehirnerschütterung.

Am Montag ist bei den Himmelblauen trainingsfrei. Ob Erlbeck am Dienstag oder an den folgenden Tagen wieder mittrainieren kann, wird erst nach weiteren Untersuchungen entschieden.