Heißer Start beim CFC: US-Stürmer Davis Smith kämpft um einen Vertrag!

"Wir warten jetzt von Tag zu Tag die Entwicklung ab. Was gibt das Budget her? Ergibt sich vielleicht noch eine günstigere Alternative, wenn man wartet? Jeder weiß, dass wir nicht auf Rosen gebettet sind, sondern kreative Lösungen finden müssen. Das werden wir tun", betonte Tiffert.

Ein seltsamer Zustand in Anbetracht der Tatsache, dass der CFC am letzten Juli-Wochenende sein erstes Pflichtspiel bestreiten muss.

Davis Smith ist der erste Probespieler beim CFC. © Harry Härtel/Haertelpress

Mit Davis Smith (25) konnte er am Montag zumindest einen Probespieler begrüßen. Der zwei Meter große US-Amerikaner war bereits Anfang März in Chemnitz, wurde damals beim Testspiel gegen den Großenhainer FV (2:0) eingesetzt und hinterließ einen guten Eindruck.

"Wir haben eine sehr gute Meinung von Davis. Er kann der Mannschaft mit seinen Qualitäten vieles geben. Dass er heute schon mit dabei ist, hat sich kurzfristig ergeben. Beim letzten Mal, als er da war, war es sehr kalt. Mal gucken, wie er sich bei hochsommerlichen Temperaturen schlägt", schmunzelte Tiffert.

Das erste Mal zum Einsatz kommt der Mittelstürmer, der zuletzt bei Rochester New York unter Vertrag stand, am Donnerstagabend. Dann gastiert der CFC beim SV Viktoria 03 Einsiedel. Am Wochenende stehen zwei weitere Testspiele an.