Kein Türkei-Camp, Testspiele, Hallen-Turnier: So plant der CFC die Winterpause

Chemnitz - Tatenlos in die Winterpause! Nach der Heimspielabsage gingen die Spieler des Chemnitzer FC am Samstagabend ohne Punkte im Gepäck zur Vereins-Weihnachtsfeier. Ab Sonntag haben die Himmelblauen Urlaub.

Erster Höhepunkt der Wintervorbereitung wird das ZEV-Hallenmasters am 11. Januar in der Stadthalle Zwickau sein.

Mehrmals schlug der CFC sein Wintercamp im Spice Hotel & Spa in Belek (Türkei) auf. Doch im kommenden Jahr fällt das Camp ins Wasser. © Picture Point/Gabor Krieg

Am 2. Februar muss der CFC beim FSV Zwickau antreten. Das Heimspiel hatten die Himmelblauen 0:1 verloren.

Das zunächst ins Auge gefasste Trainingslager in der Türkei hatten die Chemnitzer aus finanziellen Gründen frühzeitig abgeblasen. Teambildende Maßnahmen hat Trainer Duda dennoch geplant: "Das ist mir neben vielen intensiven Trainingseinheiten, die wir haben werden, sehr wichtig."

Die Planungen für den einen oder anderen Tagesausflug laufen. "Da sind wir in enger Abstimmung mit dem Trainerteam und Sportdirektor Chris Löwe. Aber auch da werden wir nichts machen, was unser Budget so sehr belastet, dass wir uns am Jahresende angucken und sagen: 'Oh, das hätten wir uns eigentlich gar nicht leisten können'", betonte Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder.