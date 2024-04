Kein Wechsel zu den Veilchen: Dieses Eigengewächs bleibt CFC treu

Chemnitz - Nach dem Personal-Hammer vom Freitag verkündete der Chemnitzer FC am Samstag unmittelbar vor dem Anpfiff des Heimspiels gegen den ZFC Meuselwitz eine positive Nachricht: Eigengewächs Niclas Walther (21) wird für mindestens ein weiteres Jahr das Trikot der Himmelblauen tragen!

Niclas Walther (21) bleibt bei den Himmelblauen, er hat beim CFC verlängert. © Picture Point/Gabor Krieg

Der bissige und zweikampfstarke Verteidiger, der trotz seines noch jungen Alters schon fast 100 Profieinsätze vorweisen kann, unterschrieb einen Vertrag bis 30. Juni 2025 mit Option für eine weitere Spielzeit.



"Ich bin in diesem Verein groß geworden, habe hier das Fußballspielen erlernt. Der CFC und das Stadion an der Gellertstraße sind meine Heimat geworden. Hier möchte ich in meiner Entwicklung den nächsten Schritt gehen", erklärte Walther.

Hinter ihm liegen schwierige Monate. Erstmals in seiner Karriere war er vom Verletzungspech verfolgt, fiel monatelang aus und büßte seinen Stammplatz ein.

Zuletzt hatte Nils Lihsek (24) auf der linken Außenbahn die Nase vorn. Am Samstag gegen Meuselwitz ließ Coach Christian Tiffert (42) beide ran: Walther und Lihsek.