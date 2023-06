Kircicek kehrt heim: "Ich hatte eine schöne Zeit beim CFC!"

Chemnitz - Er wollte mit dem Chemnitzer FC in die 3. Liga . Jetzt verabschiedet sich Furkan Kircicek (26) vom Profifußball und treibt die berufliche Karriere voran! In dieser Woche unterschrieb der Offensivmann beim Bayern-Regionalligisten FV Illertissen 1921.

Sein letztes Spiel von Furkan Kircicek (26, l.) für den Chemnitzer FC war das verlorene Pokalfinale gegen Lok Leipzig (hier mit Luca Sirch, 24). © Picture Point/Gabor Krieg

"Ich hatte einige Angebote. Dort passte das Gesamtpaket einfach am besten. Ich kann weiter auf hohem Niveau Fußball spielen und in Teilzeit ins Berufsleben reinschnuppern. Ich habe einige Sachen vorliegen, mich aber noch nicht entschieden, was ich genau machen werde", verrät Kircicek, der bereits eine dreijährige kaufmännische Ausbildung erfolgreich abgeschlossen hat.



Im Sommer 2021 war er vom Drittligisten Türkgücü München nach Chemnitz gewechselt. In 52 Regionalliga-Einsätzen erzielte er elf Tore.

"Ich hatte eine gute Zeit beim CFC", betont Kircicek. Er hatte die Verantwortlichen bereits in der Winterpause, als man mit ihm vorzeitig verlängern wollte, über seine Wechselabsichten informiert: "Ich wollte zurück in die Heimat, zu meiner Verlobten und Familie."

Kircicek verlässt die Himmelblauen nicht im Groll. Dass diejenigen, die von Sport-Geschäftsführer Marc Arnold (52) erst sehr spät über ihr Aus beim CFC informiert wurden, am Ende verärgert waren, kann er verstehen: "Das war echt nicht korrekt!"