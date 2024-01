Knie schmerzt! CFC-Torhüter Birke verpasst Türkei-Camp

Chemnitz - Wir sind dann mal weg! Für acht Tage hat sich der CFC aus Chemnitz verabschiedet. Am gestrigen Mittwochabend (Ortszeit) trafen die Himmelblauen im Hotel Spice & Spa in Belek/Türkei ein.

CFC-Trainer Christian Tiffert (41) wird in den kommenden Tagen in Belek genau hinschauen: Wer bietet sich für die Stammelf an? © Marcus Hengst

Mit dem 18 Jahre alten Innenverteidiger Ole Schiebold hat Chefcoach Christian Tiffert (41) einen weiteren Spieler aus der eigenen Nachwuchsschmiede in den Camp-Kader berufen.

Probe-Stürmer Luc Elsner vom FC Erzgebirge Aue kann sich in Belek für einen festen Platz im Rückrunden-Team des Regionalligisten bewerben. Überzeugt der 19-Jährige, ist ein Leihgeschäft angedacht.

Mit an Bord des Fliegers gingen am Mittwoch in Leipzig auch Kapitän Tobias Müller, Felix Müller und Niclas Erlbeck. Das Trio hatte den Trainingsauftakt am 3. Januar verpasst. Die beiden Müllers trainierten in den vergangenen Tagen bereits wieder mit der Mannschaft. Erlbeck absolvierte nach seinem grippalen Infekt individuelle Einheiten.

Tiffert will seine Jungs an der Mittelmeerküste auf den Punktekampf einschwören. "Deshalb war es mir auch wichtig, dass alle Jungs mitkommen. Auch diejenigen, die lange verletzt waren und noch nicht das komplette Trainingsprogramm mitmachen können", erklärt der 41-Jährige mit Blick auf die Rekonvaleszenten Chris Löwe (34) und Davis Smith (25). Sie werden in Belek mit einem der drei mitgereisten Physiotherapeuten individuelle Programme abspulen.