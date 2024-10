Knapp 9000 Tickets verkauft: Chemnitz ist im Derby-Fieber

"Mit der fantastischen Unterstützung unserer Fans wollen wir das Stadion am Samstag in eine Festung verwandeln, um Dresden an diesem Tag alles abzuverlangen", erklärt CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

Am kommenden Samstag kommt es um 14.05 Uhr im Stadion an der Gellertstraße zum Landespokal-Kracher. Der gastgebende Chemnitzer FC trifft auf den Drittligisten Dynamo Dresden. Der Rekordpokalsieger empfängt den Titelverteidiger.

Er blickt voller Vorfreude auf das prestigeträchtige Duell: "Unsere Jungs werden mit vollem Einsatz und Leidenschaft zur Sache gehen, um mit etwas Glück für eine Pokalüberraschung zu sorgen."



An die himmelblauen Anhänger appelliert Hildebrand: "Seid dabei und macht unser Wohnzimmer voll. Unsere Mannschaft wird wieder eure lautstarke Unterstützung gegen den Favoriten brauchen."

Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder hatte vor wenigen Tagen verraten, dass die Himmelblauen auf 10.000 Zuschauer plus X hoffen: "Unsere Fans sollen diesem ostdeutschen Traditionsduell den würdigen Rahmen verleihen, den diese Partie verdient hat."

Luft nach oben gibt es noch für die Dresdner Anhänger. Wie der CFC am Montag mitteilte, wurden für den Gästeblock 1500 Karten verkauft. Das ist gerade einmal die Hälfte des Kontingents, das dem Drittligisten zur Verfügung gestellt worden ist.

Der CFC geht mit viel Rückenwind in das Pokalspiel. Am Samstag feierte die Mannschaft von Trainer Benjamin Duda in der Regionalliga einen 2:0-Sieg beim FSV Luckenwalde. Zuvor hatte die Duda-Elf dreimal in Folge Unentschieden gespielt und nur ein Gegentor kassiert.