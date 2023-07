Laufpass für CFC-Angreifer Ulrich: Kommen heute die ersten Neuzugänge?

Vor einem Jahr unterschrieb Ulrich beim CFC bis 30. Juni 2024. Seinen Torriecher konnte er bei den Sachsen nicht unter Beweis stellen: ein Treffer in 30 Regionalliga-Partien. Für einen Stürmer eine dürftige Quote.

Michel Ulrich (23, l., hier gegen den Meuselwitzer Dominik Bock(28)) soll sich künftig für einen anderen Verein langmachen. © picture point/Sven Sonntag

Und so schossen sich seine Jungs am Wochenende ohne Ulrich warm. Sie feierten zwei Kantersiege: am Samstag 13:0 (5:0) beim SV Blau-Weiß Deutschneudorf, am Sonntag 15:1 (11:1) beim FC Wacker 90 Wittgensdorf.

Beide Spiele verfolgte Uwe Hildebrand (54), der neue und ehrenamtliche Geschäftsführer der CFC Fußball GmbH, sehr aufmerksam. Schließlich standen zahlreiche Probespieler auf dem Rasen. Der eine oder andere konnte überzeugen und hat gute Karten im bevorstehenden Vertragspoker.

Hildebrand will in dieser Woche, vielleicht sogar schon im Laufe des heutigen Montags, die erste Neuzugängen verkünden. Damit der Kader von Tiffert endlich wieder größer, vor allem aber konkurrenzfähiger wird.