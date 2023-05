Mensahs viele Rückschläge: CFC-Stürmer noch nicht richtig fit

Stephan Mensah (22, l.) hatte im Landespokal gegen Aue Mitte März seinen großen Auftritt, doch dann verletzte er sich und musste raus. © picture point/Sven Sonntag

Diagnostiziert wurde beim pfeilschnellen Angreifer ein kleiner Muskelfaserriss am linken Oberschenkel. Die Ausfallzeit von Mensah ist dennoch ungewöhnlich lang.



TAG24 fragte bei Trainer Christian Tiffert (41) nach. Der erklärte: "Stephan war zwischenzeitlich einsatzfähig. Er hat sich gut gefühlt. Leider hat es dann im Training ein paar Momente gegeben, wo es ihn wieder erwischt hat. Deshalb gehen wir jetzt die sichere Variante."

Soll heißen: Mensah trainiert, aber nicht mit voller Power. Tiffert: "Wir geben ihm lieber etwas mehr Zeit, damit er nicht wieder einen Rückschlag erleidet. Das ist für einen Spieler nicht schön. Denn irgendwann reden wir dann über einen Muskelbündelriss. Das wollen wir vermeiden."

Die Uhr tickt. In der Liga steht für die Himmelblauen am Sonntag das letzte Spiel daheim gegen Viktoria Berlin an. Am 3. Juni steigt in Leipzig das Landespokalfinale. Dann könnte das Tiffert-Team die Dynamik und Schnelligkeit von Mensah gut gebrauchen.