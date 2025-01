Mit diesem Team peilt der CFC beim Masters in Zwickau den Pokalsieg an

Der Chemnitzer FC tritt am Samstag bei den Hallenmasters in Zwickau an. TAG24 verrät: Mit diesem Team treten die Himmelblauen an.

Von Olaf Morgenstern

Chemnitz/Zwickau - Draußen Schnee und Kälte. Da macht der Budenzauber gleich doppelt so viel Spaß! Auch der Chemnitzer FC unterbricht am Samstag seine Vorbereitung auf die Rückrunde und macht Station in der Stadthalle Zwickau.

Im vergangenen Jahr reichte es beim CFC für den 3. Platz. © Ralph Koehler/Propicture Dort steigt ab 14 Uhr bereits zum 20. Mal eines der größten Hallenfußball-Events des Jahres - das ZEV Hallenmasters. Die Himmelblauen kämpfen mit fünf weiteren Mannschaften um den begehrten Gerd-Schädlich-Pokal. Im Vorjahr beendete der CFC das Traditionsturnier auf dem 3. Platz. Dieses Mal darf es gern mehr sein. Trainer Benjamin Duda (36) verriet am Dienstag am Rande des Trainingsauftakts: "Wir gehen in jedes Spiel, in jeden Wettkampf, mit dem Ziel, das Maximum herauszuholen." Ein Teil der Regionalliga-Mannschaft wird in Chemnitz bleiben und am Vormittag im Sportforum trainieren. Folgende Spieler fahren mit Chefcoach Duda nach Zwickau: David Wunsch (21) und Clemens Boldt (18, beide Torhüter), Leon Damer (24), Artur Mergel (28), Louis Malina (22), Dardan Karimani (26), Luis Fischer (20), Roman Eppendorfer (21), Anton Rücker (23), Ole Schiebold (19), Aaron Mensah (17, U19) und Josua von Baer (18, U19). Chemnitzer FC Erster Neuzugang: Fynn Seidel kehrt aus der 3. Liga zum CFC zurück! Der CFC schickt ein junges, hungriges und spielstarkes Team ins Rennen.

CFC-Coach Duda: "Wichtig ist, dass alle Spieler gesund bleiben und Spaß am Fußball entwickeln"

CFC-Coach Benjamin Duda (36) will auch bei den Hallenmasters das Maximum aus seiner Mannschaft herausholen. © Picture Point / Gabor Krieg In der Gruppe A treffen der FSV Zwickau, Carl Zeiss Jena und der Dresdner SC aufeinander. In der Gruppe B werden der CFC, die Westsachsen-Auswahl und der VFC Plauen die Klingen kreuzen. Gespielt wird im 1:5-Format (ein Torwart, fünf Feldspieler). Der MDR wird live berichten. "Ein solches Hallenturnier hat für uns mehrere Vorteile. Einerseits ist es aus finanziellen Gründen wichtig, andererseits können wir uns einem großen Publikum in der Region als nahbarer und sympathischer Verein präsentieren", erklärt Duda. "Am Rande der Spiele bietet sich zudem die Gelegenheit, direkt mit den Fans in den Austausch zu kommen - das ist uns als Verein ebenfalls sehr wichtig. Das wichtigste Ziel ist zunächst einmal, dass alle Spieler gesund bleiben und Spaß am Fußball entwickeln - vor allem vor einer ausverkauften Halle." Chemnitzer FC CFC-Sportdirektor Löwe: "Wir setzen konsequent auf Chemnitzer Jungs" Die Stimmung in der Stadthalle Zwickau wird wie in den vergangenen Jahren grandios sein. 3500 Zuschauer bieten eine tolle Kulisse.