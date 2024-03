Nach sofortigem Karriereende beim CFC: So geht es für Chris Löwe weiter

Chris Löwe (34, M.) besetzt ab August 2024 den Posten des Sportdirektors beim Chemnitzer FC. © Chemnitzer FC / Ludwig

Vor über 10.000 Zuschauern verabschiedete sich Linksverteidiger Chris Löwe von seiner aktiven Fußballer-Karriere.

Zugleich verkündete der 34-Jährige: "Aller guten Dinge sind drei. Ich werde ab Sommer als Sportdirektor arbeiten und möchte den Chemnitzer FC dorthin führen, wo er hingehört!"



Löwe besetzt ab dem 1. August - bis dahin steht er dem Verein ehrenamtlich als sportlicher Berater zur Seite - die offene Stelle der sportlichen Leitung, die nach der Entlassung von CFC-Sport-Geschäftsführer Marc Arnold im Sommer 2023 nicht neu besetzt wurde.

Am Ostersonntag gab es bei Löwes Verabschiedung vor der Südtribüne tosenden Applaus und Ovationen. Der in Plauen geborene Musterprofi. hatte seine Laufbahn einst bei den Himmelblauen gestartet. Mit Borussia Dortmund wurde er Deutscher Meister und Pokalsieger. In England schaffte Löwe mit Huddersfield den sensationellen Aufstieg in die Premiere League.