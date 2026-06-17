"Nervosität und Vorfreude": CFC legt los und trainiert mit voller Kapelle

Chemnitz - Auf geht's! Um 11.10 Uhr betraten die Kicker des Chemnitzer FC am Mittwoch den Trainingsplatz im Sportforum. Der Rasen war gut gefüllt. Insgesamt 26 Spieler - darunter drei Torhüter - begrüßte Trainer Benjamin Duda (38) zur ersten Einheit des Fußball-Regionalligisten.

Trainingsauftakt beim CFC: Insgesamt 26 Spieler wurden von Trainer Benjamin Duda begrüßt. © Picture Point/Gabor Krieg

"Ich bin top erholt und voller Energie", verriet der Fußball-Lehrer TAG24. Duda erholte sich unter anderem in Griechenland auf der Insel Kreta.

Der Chefcoach verglich die Trainingseinheit mit zehn Neuzugängen, zahlreichen Spielern aus der vergangenen Saison sowie einigen Akteuren aus der U19 der Himmelblauen mit einem ersten Date: "Da bringt jeder eine gewisse Nervosität, aber auch eine große Vorfreude mit. Jeder will sich von seiner besten Seite präsentieren."

Die Chemnitzer haben in der Sommerpause bei den Transfers aufs Gaspedal gedrückt. Am Dienstag unterschrieb Dennis Slamar (31) vom FC Energie Cottbus.

Der Innenverteidiger war der zehnte (!) Neuzugang. Kurz vor dem Auftakt am Mittwoch unterschrieb mit Amadeus Zamora Gonzalez (19) noch ein Mittelfeldspieler aus der eigenen U19 einen Profivertrag.

"Ein großer Dank an Chris Löwe. Für einen Trainer ist das natürlich eine sehr wertvolle Situation. Ich bin ein großer Freund davon, die Gruppe relativ früh schon beisammenzuhaben, um sie einzuschwören, um mit ihnen an den vielen Aufgaben arbeiten zu können", freute sich Duda, dass er seinen Kader so früh komplett hat.