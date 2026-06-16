Transfer-Kracher: CFC holt Verteidiger von Zweitliga-Aufsteiger Cottbus

Chemnitz - Transfer-Kracher einen Tag vor dem Trainingsstart: Der Chemnitzer FC verpflichtet Dennis Slamar (31) vom Zweitliga-Aufsteiger FC Energie Cottbus !

Dennis Slamar (31) wechselt vom Zweitliga-Aufsteiger FC Energie Cottbus nach Chemnitz. © Chemnitzer FC

Der Innenverteidiger ist der zehnte Neuzugang bei den Himmelblauen, die ihre Planungen für die Regionalliga-Saison 2026/27 damit beenden.

Am Mittwoch, 11 Uhr, startet Trainer Benjamin Duda (38) mit seinen Jungs in die Vorbereitung.

Mit dabei: Abwehrmann Slamar!

"Wir sind sehr froh, dass sich die Möglichkeit ergeben hat, Dennis zu verpflichten. Mit seiner Erfahrung und seiner Qualität wird er eines der Gesichter unserer neu aufgestellten Defensive sein", betont Sportdirektor Chris Löwe (37).

Slamar, 1,85 Meter groß, kann bislang auf 117 Einsätze in der 3. Liga sowie weitere 117 Partien in der Regionalliga Nordost zurückblicken.

Den Großteil seiner Karriere verbrachte er beim FC Carl Zeiss Jena, für den er insgesamt 140 Pflichtspiele absolvierte.

Löwe: "Dennis ist ein robuster und intelligenter Spieler, der neben seinen Fähigkeiten gegen den Ball auch Qualitäten im Spielaufbau mitbringt. Bei seinen Stationen in Jena und Cottbus hat er bereits bewiesen, was es braucht, um in dieser Liga erfolgreich zu sein und um die Spitzenplätze mitzuspielen."

Das wollen die Himmelblauen in der kommenden Saison, in der der Meister im kommenden Jahr direkt in die 3. Liga aufsteigen wird. "Es war vor allem die Spielidee, die mich sofort begeistert hat. Nach den Gesprächen mit Chris Löwe und Benjamin Duda war für mich schnell klar, dass ich diese Aufgabe in Chemnitz angehen möchte", erklärte Slamar.