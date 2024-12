Nur elf Tore für den CFC: Schwerpunkt auf die Offensive?

Zehnmal blieben die Himmelblauen im bisherigen Saisonverlauf ohne Gegentor. In den anderen sieben Partien musste Schlussmann Daniel Adamczyk (22) lediglich neunmal hinter sich greifen. Das schaffte kein anderer Verein in den fünf Regionalligen!

Legt er den Schwerpunkt auf die Offensive? Elf Tore in 17 Spielen - das ist der schlechteste Wert der Liga. Selbst Schlusslicht Luckenwalde kommt auf 15 Treffer (in 18 Partien).

Benjamin Duda (36, r.) trat Anfang September an, den CFC wieder in die Spur zu bringen. Das ist ihm mittelfristig gelungen. © imago/HärtelPRESS

"Als ich Anfang September zum CFC gekommen bin, hieß es: Ihr trefft nie. Ihr müsst Tore schießen. Jetzt haben wir in mehreren aufeinanderfolgenden Spielen stets getroffen. Klar, höchstens zweimal. Aber das hat gereicht, um die Punktebilanz so zu verbessern, dass wir in der Formtabelle der vergangenen Spieltage mit 13 Zählern und fünf Toren auf dem zweiten Platz stehen", erläutert Duda.

Für den Fußball-Lehrer ein klarer Beleg dafür, dass seine Angreifer in Schwung gekommen sind. "Die Qualität ist vorhanden. Wir hatten in jedem der Spiele, in denen ich an der Seitenlinie stand, hochkarätige Torchancen. Mal haben wir sie mehr, mal weniger genutzt. In den letzten Wochen haben wir die Tore gemacht", sagt der Chefcoach.

Er konnte mit seinem Team vor der Winterpause vier Siege in Folge feiern. "Wir trainieren immer alles, was das Spiel von uns abverlangt. Das wird auch in der Rückrunden-Vorbereitung so sein", bleibt Duda seiner Linie im neuen Jahr treu:

"Ein Riesenaugenmerk auf die Offensive werden wir nicht legen. Natürlich wissen wir, dass wir uns da weiter verbessern müssen. Das ist jedem klar. Und das werden wir auch tun."