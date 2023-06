Oberliga-Top-Torjäger Lucas Will: Vom VFC zum CFC?

Satte 27 Tore erzielte der seit Freitag 24 Jahre alte Goalgetter in der NOFV-Oberliga. Will war erst vor einem Jahr vom Regionalliga-Absteiger Optik Rathenow zum VFC ins Vogtland gewechselt.

Da die Himmelblauen einen straffen Sparkurs fahren, müssen sie sich auf der Suche nach einem neuen Torjäger in den unteren Ligen umschauen. Im nur 75 Kilometer entfernten Plauen hat sich vor wenigen Tagen ein Top-Stürmer verabschiedet: Lucas Will (24).

Sieht man sich die Torausbeute der beiden verbliebenen Offensivkräfte in der abgelaufenen Saison an, wird noch deutlicher, dass dringend Handlungsbedarf besteht! Ulrich (30 Einsätze) und Mensah (20) trafen nur ein einziges Mal in das gegnerische Tor.

Lucas Will (24, r.), hier im Vogtlandderby gegen den VfB Auerbach, hat sich mit 27 Oberliga-Toren für höhere Aufgaben empfohlen. Landet der Stürmer beim CFC? © Marcus Schädlich

Auch bei den Brandenburgern zeigte der gebürtige Lübecker seine Qualitäten, erzielte in der Saison 2021/22 immerhin neun Tore und traf unter anderem bei der 1:2-Heimniederlage der Optiker gegen den CFC.

In Chemnitz soll Will bereits vor einem Jahr ein Thema gewesen sein. Allerdings entschieden sich die Verantwortlichen damals für Ulrich. Der ist mit 1,92 Meter der deutlich größer gewachsene Angreifer.

Will, ausgebildet im Nachwuchsbereich des VfB Lübeck, wird mit 1,75 Meter Körpergröße in der Statistik aufgeführt. Doch am Ende wird ein Stürmer an Toren gemessen, nicht an seiner Größe!



Will trainierte in Rathenow und Plauen nicht unter Profibedingungen, sondern hatte an beiden Standorten einen Job abseits des Fußball-Rasens. Vielleicht auch ein Zukunfts-Modell für den CFC?