"Rechtsextremismus beim Fußball": So kämpft der CFC gegen rechte Fans

Mit einer aufwändigen Choreografie gedachte die Südkurve dem verstorbenen Thomas Haller. © Haertelpress

Immer wieder rückt die Chemnitzer Fanszene mit rechtsextremistischen Themen in die Schlagzeilen. So wurde unter anderem im März 2019 einem verstorbenen Neonazi und Hooligan in der Fankurve mit einer Trauer-Choreographie gedacht. Daraufhin legte der damalige kaufmännische Geschäftsführer des CFC, Thomas Uhlig, sein Amt nieder.

Auch 2021 gab es nach dem Testspiel gegen FK Banik Most ein trauriges Nachspiel für den CFC. Rund 250 waren nach Tschechien dazu angereist. Einige von ihnen nutzten jedoch den Ausflug, um mit rechtsradikalen Parolen durch die Stadt zu ziehen.

Und während sich so manche rechtsextreme Fangruppen auflösen (müssen), entstehen bereits wieder neue in Chemnitz. Aktuell beobachtet die Polizei die Gruppierung "Kamenica furor", in dessen Umfeld immer wieder altbekannte Rechtsextreme zu beobachten seien, so Jana Ulbricht, die Pressesprecherin der Chemnitzer Polizei .

So auch zuletzt beim Sachsenpokalfinale 2023: Im Stadion von Lok Leipzig zeigte die CFC-Fanszene erneut rechtsextremistische Symbole.

In der Dokumentation "exactly" äußert sich auch ein CFC-Fan über die Chemnitzer Fanszene. Er will dabei aber anonym bleiben, eben weil man sich in der Chemnitzer Fanszene kennt und "dort gibt es viele rechtsextreme und gewaltbereite Personen, die auch ziemlich professionell Kampfsport betreiben." Auch seiner Meinung nach herrscht unter den CFC-Fans eine sehr rechtsoffene Grundstimmung. "Viele verwenden rechtsextreme Sprüche, das ist einfach akzeptiert und in der Kurve zur Normalität geworden."