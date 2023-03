Rekord-Torjäger Fink: "Den CFC werde ich nie aus den Augen lassen!"

Dort feierte der mit Abstand beste Torjäger in der ewigen Bestenliste der 3. Liga (136 Treffer in 324 Spielen) zwei Jahre später den Aufstieg in die 2. Bundesliga .

Typische Pose: Anton Fink (35) ist der erfolgreichste CFC-Torjäger. © Picture Point/Kerstin Dölitzsch

Seit dem Ende der Profilaufbahn liegt sein Schwerpunkt auf dem Familienleben: "Meine zwei kleinen Töchter sind in den vergangenen Jahren viel zu kurz gekommen. Ich war jedes zweite Wochenende weg, unter der Woche täglich beim Training. Das hat geschlaucht", berichtete Fink:

"Ich kümmere mich jetzt vorwiegend um meine Kinder. Das ist mir sehr wichtig. Die ältere Tochter kommt im September in die Schule."

Seinen Trainerschein hat er bereits in Arbeit. Fink: "Ich möchte das, was ich im Profifußball gelernt habe, gern an die Jüngeren weitergeben. Zum Beispiel in einem Nachwuchsleistungszentrum."

Die Entwicklung in Chemnitz hat er nach wie vor im Blick. Mit Teammanager Torsten Bittermann steht er noch ab und an in Kontakt.

"Ich habe dem CFC viel zu verdanken. Mir hat es großen Spaß gemacht, für die Himmelblauen zu spielen und all die Menschen kennenzulernen", sagt Fink: "Es war eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Den CFC werde ich nie aus den Augen lassen!"