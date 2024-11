Rücker lobt mentale Stärke der Himmelblauen: "Im Fußball spielt sich vieles im Kopf ab!"

Auch die Offensive kommt immer besser in Schwung, was nicht zuletzt an der Systemumstellung von Trainer Benjamin Duda (36) liegt. Der setzte in den vergangenen beiden Spielen auf ein 4-2-3-1 mit Ephraim Eshele (22) im Sturmzentrum. Beide Partien beendete der CFC siegreich.

"Ephraim macht vorn viele Bälle fest oder verlängert. Jongmin Seo kommt oft ins Dribbling und zum Abschluss", erklärt Rücker. So wie beim 1:0 in Leipzig. Rücker schlug die Flanke auf den langen Pfosten. Eshele legte per Kopf auf Seo (22) zurück. Der Südkoreaner vollendete.

Selbst die lange Spielunterbrechung von 25 Minuten nach der Verletzung von Schiedsrichter Rasmus Jessen steckten die Gäste am Freitagabend völlig unbeeindruckt weg.

Rücker: "Das war schon eine besondere Situation. Im Fußball spielt sich vieles im Kopf ab. Die Spannung über einen so langen Zeitraum hochzuhalten, war mental nicht ganz einfach. Aber wir sind ein eingeschworenes Team, in dem jeder jeden bei Laune hält. Und so sind wir gut wieder aus der Kabine gekommen."