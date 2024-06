Sachsen-Kracher im Juli: Chemnitzer FC trifft auf Dynamo Dresden!

Chemnitz/Dresden - Das wird ein Kracher! Eine Woche vor Saison-Start trifft der Chemnitzer FC (Regionalliga) auf Dynamo Dresden (3. Liga). Das Testspiel wird am 20. Juli stattfinden. Zudem sind rund um das Spiel Aktionen, Begegnungen und Überraschungen geplant.

Das Match soll große und kleine Fans anlocken. Abseits des Rasens laden die Himmelblauen am 20. Juli vor und nach dem Testspiel zu einem bunten Fan-Fest mit zahlreichen Überraschungen ein.

Als Generalprobe für die anstehende Spielzeit empfängt der Chemnitzer FC die SG Dynamo Dresden. Zum großen Saisonauftakt am 20. Juli treffen die beiden sächsischen Mannschaften im CFC-Stadion "An der Gellertstraße" aufeinander.

CFC-Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder freut sich auf Dynamo Dresden. © picture point/Sven Sonntag

"Durch die Begegnung und die Attraktionen rund herum wollen wir die kommende Spielzeit gemeinsam mit unseren Fans und Unterstützern einläuten", erklärt Haeder.

Der Geschäftsstellenleiter des Chemnitzer FC weiter: "Ein großer Dank gilt dabei noch einmal den Verantwortlichen der SG Dynamo für die gute Zusammenarbeit im Vorfeld der Partie."

Tickets für das große Sachsen-Match gibt's in den kommenden Wochen. Dann soll auch das Rahmenprogramm vorgestellt werden.

Gut möglich, dass das CFC-Stadion zu diesem Sachsen-Kracher-Spiel rappelvoll sein wird. Ohnehin verzeichnete der CFC in der vergangenen Saison einen Anstieg an Zuschauern - im Schnitt waren 5130 Fans bei den Heimspielen dabei. So viele, wie seit der 3. Liga nicht mehr.