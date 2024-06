Chemnitzer FC: So viele Fans verfolgten die Heimspiele im Durchschnitt

Über 5000 Zuschauer im Schnitt - die Himmelblauen bedankten sich für die tolle Unterstützung der Fans in der abgelaufenen Saison. © imago/Picture Point

Die stimmte vom ersten bis zum letzten Spieltag. Zum Auftakt gegen den FC Carl Zeiss Jena (0:0) kamen 6100 Zuschauer ins Stadion an der Gellertstraße, zum letzten Auftritt der Saison gegen Rot-Weiß Erfurt (2:2) sogar noch 1500 Fans mehr!



Die Himmelblauen freuten sich über einen Schnitt von 5130 Zuschauern in den 17 Heimspielen. Dieses Interesse am CFC gab es seit vielen Jahren nicht mehr. Pressesprecher Ulli Ludwig: "In der Saison 2017/18 kamen im Schnitt 6600 Fans in unser Stadion. Das war noch zu Drittliga-Zeiten."

Das gestiegene Interesse der Fußball-Anhänger in Chemnitz und der Umgebung sorgt für wichtige Einnahmen. "Und es zeigt das Vertrauen, das uns als Vereinsführung und der sportlichen Leitung entgegengebracht wird", erklärt Geschäftsstellenleiter Tommy Haeder.

Er verweist auf einen weiteren wichtigen Aspekt: "Wir hatten so viele Kinder und Jugendliche im Stadion wie lange nicht. Mit diesen Aktionen wollen wir in der neuen Saison weitermachen."