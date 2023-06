Schützenfest in Einsiedel: Kehrt Hildebrand als neuer Geschäftsführer zum CFC zurück?

Chemnitz - Festtagsstimmung im Stadion "Drei Eichen" von Einsiedel! 1450 Zuschauer kamen am Donnerstagabend bei schönsten Sommerabendwetter zum Freundschaftsspiel zwischen dem gastgebenden SV Viktoria 03 (feiert in dieser Woche die Vereinsgründung vor 120 Jahren) und dem Regionalligisten Chemnitzer FC.

Torgefährlichster Mann in der CFC-Offensive in Halbzeit eins war David Smith (2.v.r.), der drei Treffer erzielte. © Marcus Hengst

Die Himmelblauen, seit Montag wieder im Training, starteten mit einem Schützenfest in ihre Testspielserie, gewannen mit 11:0 (7:0). Nils Lihsek, einer von zahlreichen Probespielern beim CFC, sorgte mit seinen beiden Toren in den Anfangsminuten für einen Blitzstart.

Bis zur Pause klingelte es weitere fünf Mal. Bester Mann in der Chemnitzer Offensive: Davis Smith.

Der US-Amerikaner, der zum zweiten Mal beim CFC vorspielt und auf einen Vertrag hoffen kann, bereitete nicht nur vor, sondern knipste selbst dreimal. Außerdem trafen Francis Ubabuike und Felix Schlüsselburg.

Nach Halbzeit eins tauschte Trainer Christian Tiffert alle zehn Feldspieler aus. Schwung und Zielstrebigkeit gingen etwas verloren. Stanley Keller, Stephan Mensah, Dor Jok (Probestürmer aus Australien) und Leon Ampadu schraubten das Ergebnis aber noch in die Höhe.

Nicht in Einsiedel waren die Gesellschafter der CFC Fußball GmbH. Die hatten am Donnerstagabend eine ganz wichtige Versammlung. Auf der Tagesordnung: Wie geht es weiter mit Sportdirektor Marc Arnold? Der 52-Jährige, der Geschäftsführer der Fußball GmbH ist, fehlt seit Wochen, ist krankgeschrieben. In Sachen Neuzugänge passierte aus diesem Grund nichts.