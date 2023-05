Sonder-Lob für CFC-Spieler Pribanovic: Empfiehlt er sich im letzten Moment für einen neuen Vertrag?

Chemnitz - Sein Können konnte der letztjährige Sommer-Neuzugang Stefan Pribanovic (26) in dieser Saison selten unter Beweis stellen!

Stefan Pribanovic (26) machte gegen Lok die einfachen Dinge - aber die machte er sehr ordentlich. © picture point/Sven Sonntag

Beim 1:1 des Chemnitzer FC gegen den 1. FC Lok Leipzig musste der Österreicher nach 30 Minuten ran. Und bekam nach dem Sachsenderby prompt ein Sonderlob von Trainer Christian Tiffert (41).



"Über seine Leistung habe ich mich extrem gefreut. Er hat seit längerer Zeit mal wieder gespielt und die Aufgabe auf der rechten Abwehrseite sehr gut gelöst. Ich weiß gar nicht, ob Stefan schon mal als Rechtsverteidiger gespielt hat", erklärte Tiffert.

Pribanovic kam vor knapp einem Jahr vom Liga-Konkurrenten Germania Halberstadt. Beim CFC schaffte er es nur am 2. Spieltag beim 0:0 in Greifswald in die Startelf. Das war Mitte August.

Gegen Lok ersetzte er den am Sprunggelenk verletzten Robert Berger (26). Es war erst der vierte Regionalliga-Einsatz für den etatmäßigen Innenverteidiger aus der Alpenrepublik im Trikot der Himmelblauen.

"Es war eine sehr ansehnliche, spannende, aber auch hektische Partie, was mit am Schiedsrichter lag", meinte Pribanovic nach dem "gerechten Unentschieden" gegen die Leipziger.