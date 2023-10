Sorgen vor Prestigeduell: Viele Verletzte und jetzt zwei Rotgesperrte beim CFC

Routinier Jan Koch merkte man bei seinem Startelfdebüt die fehlende Spielpraxis an. © Picture Point/Gabor Krieg

Neben Berger verteidigten mit Felix Müller (26) und Jan Koch (27, erstmals in der Startelf) zwei etatmäßige Innenverteidiger. Links spielte wie so oft in dieser Saison Niclas Walther (21). Leider lagen die Hausherren zum Zeitpunkt des Berger-Comebacks bereits aussichtslos 0:3 zurück. Am Ende gewannen die Berliner klar und deutlich 4:0.

Nach dem vierten Treffer wechselte Trainer Christian Tiffert (41) mit Robert Zickert (33) den nächsten Innenverteidiger ein. Der Routinier hatte sich wie Berger in der Sommer-Vorbereitung schwer am Knie verletzt. Beide traten gegen den BFC erstmals wieder in Erscheinung.

Dass Berger und Zickert am Sonntag beim Prestigeduell mit dem FSV Zwickau bereits in der Startelf auftauchen, ist kaum vorstellbar.

Beide trainieren erst seit reichlich zwei Wochen wieder mit der Mannschaft und sind von alter Leistungsstärke noch ein ganzes Stück entfernt.