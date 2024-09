Spätes Gegentor: CFC verpasst ersten Sieg seit Anfang August!

Früher Jubel in Greifswald. Bereits in der 8. Minuten gingen die Chemnitzer durch Artur Mergel in Führung. © Marcus Hengst

1414 Zuschauer sahen am heutigen Samstag ein frühes und ein spätes Tor. Für den CFC war es das achte Spiel in Folge ohne Sieg und das dritte Unentschieden in Folge.

Ein frühes Führungstor - das wünscht sich jede Mannschaft. Die Chemnitzer konnten am Greifswalder Bodden schon nach reichlich sieben Minuten jubeln.

Pascal Schmedemann versprang am eigenen Strafraum der Ball. Artur Mergel setzte sofort nach, fackelte nicht lange, zog ab. Das runde Leder sprang an den Innenpfosten und von dort aus ins Tor. 1:0 für den CFC. Das gab es das letzte Mal am 2. Spieltag beim 1:0-Auswärtssieg gegen Hertha BSC II.

Nach dem Geschenk der Gastgeber zogen sich die in schwarz gekleideten Himmelblauen in die eigene Hälfte zurück, konzentrierten sich auf das, was sie hervorragend können: das Spiel gegen den Ball.

Greifswald hatte viel Ballbesitz. Gefahr drohte zunächst nur nach Standards. In der 4. Minute köpfte Mike Eglseder, nach dem Eckball von Niklas Brandt völlig frei im Zentrum, aufs Tor. Keeper Daniel Adamczyk klärte mit einer Faust.