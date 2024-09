Stammtisch-Jubiläum mit den CFC-Legenden

Der ehemalige Eiskunstläufer und Wirt Axel Salzmann (74). © Maik Börner

"So voll wie heute ist es hier nicht mal bei Punktspielen", witzelte Stadionsprecher Olaf Kadner zu Beginn der Jubiläumsveranstaltung. Diese war bereits seit Längerem ausgebucht.



Der Stammtisch blickt auf eine lange Tradition zurück, die bis in die Gründungszeit des FC Karl-Marx-Stadt reicht.

Am 12. März 1991 fand die erste offizielle Ausgabe beim Wirt Axel Salzmann (74) im Gartenlokal "Erdenglück" auf dem Sonnenberg statt. Salzmann erinnert sich an viele einmalige Begebenheiten: "Trainerlegende Hans Meyer kam auch nach seiner Zeit beim FC Karl-Marx-Stadt und dem CFC regelmäßig zum Stammtisch. Einmal steckte er im Winterchaos mit dem Auto in Hof fest, stieg aber kurzerhand in den Zug nach Chemnitz, um den Stammtisch nicht zu verpassen."

Im Jahr 2014 ging der 74-Jährige in den Ruhestand, woraufhin der Stammtisch in die nahe gelegene Vereinsgaststätte "Freiheit" zog.