Tiffert bremst nach CFC-Sieg: "Man sollte das nicht zu hoch hängen"

Chemnitz - Christian Tiffert (41) ist nach dem 4:3 (3:0) über Jahn Regensburg am Freitag weit davon entfernt gewesen, in Jubelstürme auszubrechen. Das überlässt der 41-jährige Coach vom Chemnitzer FC gerne anderen, bleibt aber auch dabei seiner nüchternen, sachlichen Art treu.

Was bei der anschließenden Betrachtung nicht hinten runterfallen darf, ist die Tatsache, wie blutjung die himmelblaue Startelf mit im Schnitt 23 Jahren gewesen ist. Kapitän Tobias Müller (30), der nach einer Knieprellung zurückkehrte, war mit seinen 30 Jahren der Oldie.

Tobias Müller (30) war gegen Regensburg mit seinen 30 Jahren der älteste CFC-Spieler. © Picture Point/Gabor Krieg

"Außer Tobi haben sie alle noch nicht so viele Spiele absolviert. Das hat man dann auch in der zweiten Halbzeit gesehen, wo sich einige erschraken vor der Härte und Geschwindigkeit im Männerfußball", so der CFC-Coach.

"Da mussten sich einige wehren. Aber auch das ist ein Lernprozess", war es für Tiffert genau der richtige Gradmesser, um die künftigen Aufgaben zu simulieren.

"In der Regionalliga Nordost wird genau das auf uns zukommen. Und wir hatten heute Spieler dabei, für die es die erste Erfahrung war, gegen so einen Gegner zu spielen", gibt der CFC-Coach zu bedenken.