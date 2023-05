Trotz CFC-Aus: Ballern Brügmann und Co. im Finale nochmal alles raus?

Felix Brügmann (30, vorn) wird gegen Lok noch einmal voll für den CFC reinwerfen. © Picture Point/Gabor Krieg

Am Samstag steigt in Leipzig das Landespokal-Finale gegen den 1. FC Lok. Gegen die Berliner standen am Pfingstsonntag fünf Spieler in Tifferts Startelf, die den Verein nach diesem Sachsenderby verlassen werden.

Mit Ausnahme von Innenverteidiger Tim Campulka (24), der seine sportliche Entwicklung vorantreiben will und den Vereinswechsel als "alternativlos" bezeichnete, wären alle anderen gern in Chemnitz geblieben.

Durften Stammkräfte wie Jakub Jakubov (34) oder Felix Brügmann (30) aber nicht, weil der Verein ab sofort einen strikten Sparkurs fährt. Die Frage aller Fragen ist: Werden die Geschassten und Enttäuschten gegen Lok nochmal ihr letztes Hemd für den CFC geben und die Knochen hinhalten?

Der Einzug in den DFB-Pokal ist für die klammen Chemnitzer von enormer Bedeutung. Wie schwer wird es, den Fokus in diesen turbulenten Tagen auf Leipzig zu richten? "Ich kann jetzt lügen und sagen: So schwer wird es nicht", sagt Tiffert: "Ich glaube schon, dass es schwer wird."