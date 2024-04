Eine Vorlage, ein Tor: Felix Müller ist beim CFC zurück!

"Fühlt sich richtig gut an. Fünf Tore in einer Halbzeit - ich glaube, das hatte ich noch nie", meinte der 1,97 Meter große Abwehrmann nach Spielende. "Das war von der ersten bis zur letzten Minute klare Dominanz. Alle Tore waren super herausgespielt und klasse vollendet."

Endlich wieder in der Startelf und dann direkt so erfolgreich: Felix Müller (26) voller Stolz. © PICTURE POINT / S. Sonntag

Der Coach hatte in der Rückrunde die Qual der Wahl und setzte in seiner Abwehrkette vorrangig auf Spieler wie Robert Zickert (34), Roman Eppendorfer (21), Niclas Erlbeck (31) und Jan Koch (28). Müller blieb nur der Platz auf der Bank.

"Ich musste lange auf meine Chance warten, und es war auch nicht immer einfach", gestand der gebürtige Zeitzer: "Wichtig ist, dranzubleiben und im Training hart weiterzuarbeiten."

Dranbleiben wollen die Jungs von Trainer Tiffert auch in den letzten vier Begegnungen der Saison. Am Samstag, 13 Uhr, kommt Müllers Ex-Verein Meuselwitz ins Stadion an der Gellertstraße. Das Hinspiel ging trotz spielerischer Überlegenheit der Gäste mit 1:0 an den ZFC.

Müller: "Wir wollen nicht nur am Samstag, sondern möglichst alle vier Spiele gewinnen. Ich glaube, so eine gute Rückrunde haben uns nicht viele zugetraut. Vielleicht können wir in der Tabelle noch etwas weiter nach oben klettern."