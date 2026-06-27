Trotz schwerer Beine: Drei Doppelpacker sorgen für CFC-Sieg beim HFC Colditz

Chemnitz - Jetzt geht's an die Substanz, jetzt müssen die Spieler die Schmerzgrenze überwinden. Keine 24 Stunden nach dem 6:1-Sieg beim HFC Colditz sind die Spieler vom Chemnitzer FC am Samstag schon wieder gefordert: um 17 Uhr beim Hainichener FV.

Doppel-Torschütze Ron Berlinski (31) sorgte in der ersten Halbzeit für die 2:0-Führung. © PICTURE POINT / R. Petzsche

Das ist der elfte Tag in Folge für die Jungs von Trainer Benjamin Duda (38) unter Volllast!

Die schweren Beine merkte man den Himmelblauen am Freitagabend im Schmuckkästchen Anona Arena in Colditz-Hausdorf an.

Nach der ersten Halbzeit lag der Fußball-Regionalligist beim gastgebenden Siebtligisten nur knapp 2:1 vorn. Ron Berlinski (31) hatte in klassischer Mittelstürmer-Manier für die 2:0-Führung gesorgt.

Dann erkämpfte Johannes Pistol (24) im eigenen Strafraum gegen den fallenden Tobias Danzer den Ball. Schiedsrichter Lars Albert erkannte ein regelwidriges Verhalten und entschied auf Strafstoß. Den nutzte HFC-Toptorjäger Christoph Jackisch (34) in der 28. Minute zum Anschlusstreffer.

Kurz nach dem Seitenwechsel verpasste Andy Trübenbach (34), zuletzt beim ZFC Meuselwitz unter Vertrag, nach einem Eckball den Ausgleich. Der Stürmer (61 Tore in 266 Regionalliga-Spielen) setzte den Kopfball an die Querlatte.

In der 55. Minute wechselte Duda auf neun Positionen durch. Innerhalb von zehn Minuten sorgten die Chemnitzer für ein standesgemäßes Resultat. Neuzugang David Vogt (59., 68.) und Jonas Marx (60., 62.) schraubten das Ergebnis nach oben.