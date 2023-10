Überraschung! CFC präsentiert neuen Haupt- und Trikotsponsor

Chemnitz - Da ist er endlich - der neue Haupt- und Trikotsponsor des Chemnitzer FC ! Ab dem Heimspiel am Freitagabend gegen den FSV Luckenwalde ziert die "Carola Apotheke" die Brust der himmelblauen Spieler-Trikots. Mit dem neuen Hauptsponsor wurde eine Zusammenarbeit für die laufende Regionalliga-Saison vereinbart.

CFC-Vertriebsleiter Nico Engmann, CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand, Carola Börner, Carola-Apotheke-Geschäftsführer Steffen Börner und CFC-Vertriebsmanager John Berger im Stadion – An der Gellertstraße. © Chemnitzer FC

"Der CFC ist ein Traditionsklub mit enormem Potenzial. Seit dem Umbruch im Sommer spürt man einen frischen Wind rund um den Verein, eine Euphorie und den Zusammenhalt zwischen Fans und Mannschaft. Wir glauben an die Zukunft des Vereins und wollen ihn mit unserem Engagement nach vorn bringen", betonte Steffen Börner, Geschäftsführer der Carola Apotheke.

Neben der Werbepräsenz auf den CFC-Trikots präsentiert das Unternehmen weiterhin die Auswechslungen an den Heim-Spieltagen, versorgt die physiotherapeutische Abteilung der Profis mit medizinischer Ausstattung und übernimmt die Stromkosten für das XXL-CFC-Logo am Stadion - An der Gellertstraße.

"Die Treue und die Unterstützung der Carola Apotheke machen uns enorm glücklich. Es ist nicht selbstverständlich, dass uns ein mittelständisches Unternehmen aus Chemnitz in dieser Form unterstützt", sagte CFC-Geschäftsführer Uwe Hildebrand.

"Ich möchte mich hiermit bei Carola und Steffen Börner für ihr Vertrauen in unsere Arbeit und unseren eingeschlagenen Weg bedanken", Hildebrand weiter.