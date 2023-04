Verträge laufen aus: Verliert der Chemnitzer FC wichtige Spieler?

Chemnitz - Die Regionalliga-Saison ist für den Chemnitzer FC gelaufen. Der Wunsch der Vereinsoberen, in der entscheidenden Phase im Kampf um die Spitzenplätze mitzumischen, ging nicht in Erfüllung.

Furkan Kircicek (26, l.) und Felix Brügmann (30) könnten den CFC im Sommer im schlimmsten Fall gemeinsam verlassen. © Picture Point/Gabor Krieg

Es herrscht Planungssicherheit für ein weiteres Jahr in der Nordost-Staffel. Doch wie groß fällt der Umbruch im Sommer aus?

Werden sich Leistungsträger wie Innenverteidiger Tim Campulka (23), mit sechs Toren zweitbester Schütze im Team von Trainer Christian Tiffert (41), ein weiteres Jahr Regionalliga antun?



"Wie es ab Sommer weitergeht, damit beschäftige ich mich aktuell nicht. Ich würde lieber mal wieder ein Spiel gewinnen", sagte Campulka gegenüber TAG24. Nachvollziehbar. Seit sechs Spieltagen wartet Tiffert mit seiner Elf auf einen Sieg.

Mittelmaß ist auch nicht der Anspruch von Felix Brügmann (30). Der Neun-Tore-Stürmer, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft, saß zuletzt überraschend oft zu Spielbeginn auf der Bank. Ein Zeichen, dass seine Zeit in Chemnitz nach eineinhalb Jahren zu Ende geht?

"Da ist - Stand jetzt - noch gar nichts passiert, weil der Verein noch gar nicht so weit ist", erklärte Brügmann: "Da gehört immer bisschen was dazu, einen Etat aufzustellen, etc. Zu gegebener Zeit wird man sicher miteinander sprechen oder auch nicht."