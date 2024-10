VFC-Heimkehrer Fischer: Mit schiefer Nase zur Klausur Klassenerhalt

Dass er Regionalliga kann, zeigte Fischer in den vergangenen Wochen. Das 1:0 in Chemnitz war das zweite Spiel in Folge ohne Gegentor für den Aufsteiger. "Die ersten zehn Minuten, als wir direkt vor der Südtribüne standen und die Fans ordentlich Stimmung gemacht haben, waren wir etwas eingeschüchtert. Danach kann ich mich an keine nennenswerten CFC-Chancen erinnern. Mit dieser Leistung können wir zufrieden sein", erklärte Fischer.



Wie alle Plauener betreibt er den Fußball als Nebentätigkeit. Fischer studiert Grundschul-Lehramt. Glaubt er noch an einen Profivertrag?

"Prinzipiell bin ich dem nicht abgeneigt. Wenn kein Angebot kommt, konzentriere ich mich auf den Lehrerberuf. Erst einmal will ich mit dem VFC die Klasse halten. Das ist das Ziel, wofür wir alle kämpfen." Und das wird für Student Fischer und seine Plauener keine leichte Klausur.