Virus-Alarm 2.0 beim CFC! Cottbus-Spiel ohne Kapitän Müller und Torjäger Bozic

Chemnitz - Das Thema Improvisation wollte CFC-Trainer Christian Tiffert (41) in der Rückrunde eigentlich zu den Akten legen. Das klappt leider nicht wirklich. Am Freitag verkündete er jede Menge Ausfälle.

Dejan Bozic (31) ist krank und wird bis zum Cottbus-Heimspiel vermutlich auch nicht wieder fit. © picture point/Sven Sonntag

"Vor dem Heimspiel gegen Eilenburg hatten wir Virus-Alarm. Jetzt nenne ich es Virus-Alarm 2.0. Dejan Bozic, Tobias Müller, Leon Damer, Niclas Erlbeck und Clemens Boldt sind krank. Und sie werden bis zum Cottbus-Heimspiel bestimmt auch nicht fit werden", bedauert Tiffert.



Am Samstag, 14 Uhr, empfängt sein Team den Tabellendritten FC Energie, der sich in der Winterpause enorm verstärkt hat und mit zwei Heimsiegen (3:1 gegen Rostock II., 4:3 gegen Viktoria Berlin) in der Englischen Woche geglänzt hat.

"Erstaunlich", nannte Tiffert am Freitag die zahlreichen Transfers der Lausitzer in der Winterpause.

Maximilian Krauß kam vom FC Carl-Zeiss Jena, Maximilian Pronichev kehrte aus Erfurt zum FCE zurück. Filip Kusic und Yannik Möker spielten zuletzt für den FSV Zwickau in der 3. Liga.